San Marino. “Troppi rally, disagi per rumori e viabilità”

L’incubo Rally torna a stendere la sua ombra sul Titano al comparire di un’ordinanza che autorizza dall’8 al 9 novembre la terza manifestazione sportiva automobilistica in sei settimane. Per l’esattezza il 32esimo San Marino Rally, a una manciata di giorni dal Rally di Halloween.
Una scelta che, interessando quattro Castelli su nove (Serravalle, Chiesanuova, Faetano e Borgo Maggiore) non trova d’accordo la consigliera di opposizione nelle fila di Domani-Motus liberi, Carlotta Andruccioli, decisa a chiedere spiegazioni ai segretari di Stato competenti. «Appena un mese fa – ricorda - è terminato il Rally Legend. Un evento sportivo e turistico che ha un forte impatto sull’economia sammarinese, ma che porta anche innumerevoli disagi».