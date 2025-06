San Marino, torna Fluxo, allenamenti all’aria aperta per tutte le età

SAN MARINO

Benessere, sport e divertimento: a San Marino torna Fluxo. Inizierà, nella giornata odierna, la stagione estiva 2025 di Fluxo, la più grande community di sportivi del territorio che, ogni anno, promuove il movimento all’aria aperta e la condivisione di esperienze che vanno ben oltre lo sport.

Dopo il successo dell’edizione precedente, dal 9 giugno al 7 agosto, la cornice del Campo Bruno Reffi ospiterà un ricco calendario di allenamenti, tutti all’aperto. Il programma include un ventaglio di discipline come, ad esempio: hatha yoga, yoga vinyasa flow, pilates, ginnastica posturale, yoga posturale, allenamento funzionale, circuit training, total body, hiit e acroyoga. Tutte le attività sono studiate non solo per essere accessibili «a persone di ogni età e livello di preparazione fisica, con un’offerta ampia e diversificata, ma anche per soddisfare esigenze diverse e incentivare uno stile di vita attivo e sano».

Il progetto Fluxo si inserisce a 360 gradi nella visione strategica della Repubblica, «che punta a valorizzare esperienze legate al benessere, alle attività outdoor e all’intrattenimento», dalle famiglie agli sportivi, dai turisti agli appassionati locali. Fluxo nasce proprio con l’obiettivo di creare connessioni tra le persone attraverso il movimento e la condivisione di momenti che vadano oltre la pratica sportiva. «San Marino - spiegano dal Team - con la sua atmosfera unica e il coinvolgimento sempre crescente della comunità, rappresenta una tappa preziosa all’interno di un percorso in continua espansione». Fluxo 2025, che gode del patrocinio delle segreterie di Stato per il Turismo, e per il Territorio e l’Ambiente, è stato organizzato con il supporto dell’Ufficio del Turismo, oltre che il contributo di Banca di San Marino e la collaborazione di San Marino Experience.