San Marino, torna all’outlet dopo il primo furto: arrestato 41enne con una borsa schermata

È ritornato nel medesimo centro commerciale a caccia dell’ennesimo bottino, ma questa volta ad attenderlo c’era la sicurezza. I militari della Gendarmeria hanno arrestato un cittadino rumeno di 41 anni, D.N.M., ritenuto responsabile di una serie di furti ai danni dei negozi del “San Marino Outlet”.

I guai per l’uomo erano iniziati già venerdì scorso, quando era riuscito a colpire per la prima volta portando via tre paia di occhiali da sole di marca per un valore di circa 600 euro. Un colpo riuscito, che gli aveva permesso di dileguarsi. Le sue mosse non erano però sfuggite agli occhi del sistema di videosorveglianza, le cui immagini avevano consentito agli inquirenti di isolare chiaramente il suo volto.

Pensando di farla franca, il 41enne si è ripresentato nella struttura per mettere a segno un altro colpo. Questa volta, però, gli addetti alla sicurezza interna lo hanno riconosciuto immediatamente e hanno fatto scattare l’allarme alla Centrale Operativa Interforze. L’intervento degli uomini del Pronto Intervento è stato tempestivo: la pattuglia lo ha bloccato prima che potesse darsi alla fuga, cogliendolo con sei confezioni di profumi di marca da circa 800 euro appena rubate.

Durante i controlli condotti nella Brigata di Serravalle, è emerso che l’uomo utilizzava una busta di carta appositamente schermata per ingannare le barriere antitaccheggio. Tutta la refurtiva è stata recuperata per essere restituita ai commercianti, mentre l’uomo, dopo i rilievi di rito e l’interrogatorio, è stato trasferito al Carcere dei Cappuccini a disposizione del Magistrato Inquirente.