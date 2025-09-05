San Marino teatro di “Sfida Impossibile” su Italia 1

Da sabato 6 settembre, alle ore 15.10, torna su Italia 1 la seconda edizione di “Sfida Impossibile”, il programma condotto da Stefano Corti che mette alla prova i limiti tra sport e intrattenimento, trasformando ogni puntata in una sfida unica, fatta di coraggio, ironia e voglia di superare se stessi. Ogni episodio vede Stefano Corti lanciare un guanto di sfida a un campione diverso. Dal motociclismo di Marco Melandri al salto in lungo di Andrew Howe, passando per la pallavolo di Ivan Zaytsev , il ciclismo di Vincenzo Nibali, lo sci di Kristian Ghedina e la scherma di Elisa Di Francisca.

La Repubblica di San Marino è protagonista dei 6 episodi, girati interamente nel territorio sammarinese. Il format valorizza il Titano come palcoscenico internazionale, grazie alla preziosa collaborazione della Segreteria di Stato per il Turismo, della Segreteria di Stato per lo Sport, dell’Ufficio del Turismo e del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese che hanno creduto fin da subito nel valore comunicativo del programma.

La prima puntata vedrà Marco Melandri, icona del motociclismo, affrontare Corti in tre prove spettacolari. La Sfida Corti, basata solo sulle capacità personali. La Sfida Vale Tutto, una gara senza regole dove ogni strategia è ammessa.

La Sfida Finale, la più temuta, nella disciplina dell’atleta, con il supporto di un Super Bonus. Ogni puntata prende il via con un’irruzione a sorpresa: Corti raggiunge il campione per lanciargli il guanto di sfida. Da lì, tra allenamenti intensivi e momenti di ironia, nasce una competizione che mescola abilità, astuzia e spettacolo. Appuntamento quindi per sabato 6 settembre alle ore 15.10 su Italia 1.