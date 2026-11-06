San Marino, tariffe sociali, bollette dimezzate e internet gratuito in aiuto delle famiglie

Il Consiglio Grande e Generale ha approvato con trentacinque voti favorevoli e nessun contrario la ratifica del decreto delegato in materia di tariffe sociali, confermando un orientamento di attenzione concreta verso i nuclei familiari che affrontano situazioni di maggiore fragilità economica. Il provvedimento, illustrato in Aula dal Segretario di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica Alessandro Bevitori, interviene direttamente sui criteri di accesso alle agevolazioni per le forniture di energia elettrica, gas e acqua, introducendo correttivi strutturali attesi da tempo.

L’impianto normativo mantiene la soglia di accesso fissata a un reddito familiare pro capite annuo pari o inferiore a novemila euro, ma amplia in modo significativo la platea dei beneficiari grazie all’inserimento di specifiche passività deducibili nel calcolo complessivo. D’ora in avanti, infatti, per determinare l’effettiva condizione economica si terrà conto della spesa sostenuta per il canone di locazione dell’abitazione principale, fino a un importo massimo di quattromila euro, oppure degli interessi passivi sui mutui contratti per la prima casa. Il meccanismo permette di reintegrare nel perimetro delle tutele quei nuclei che in precedenza venivano esclusi per margini ridotti. A completamento del sostegno economico, il decreto consolida una misura di rilievo quale la concessione gratuita di una linea internet, rispondendo a un’esigenza fondamentale per la connettività domestica, la didattica e la gestione familiare.

Nel corso del dibattito consiliare, il Segretario Bevitori ha fornito un quadro dettagliato sull’applicazione concreta della misura, evidenziando che per l’anno in corso sono state autorizzate quarantadue pratiche, mentre sono novantuno le domande attualmente in fase di valutazione e autorizzazione per l’accesso ai benefici a partire dal prossimo anno.

«È un intervento importante che il Governo ha voluto confermare e potenziare, ampliando la platea di chi può utilizzarlo» ha dichiarato Alessandro Bevitori, sottolineando come il pagamento delle bollette incida pesantemente sui bilanci domestici e come la connettività gratuita costituisca un supporto essenziale per chi attraversa momenti di difficoltà.

La discussione ha offerto l’opportunità di approfondire anche il capitolo strategico dell’autonomia energetica sammarinese. Di fronte a un contesto internazionale caratterizzato da persistenti tensioni geopolitiche e dalla volatilità dei mercati, l’Esecutivo ha ribadito la centralità degli investimenti orientati alla produzione locale e diversificata di energia pulita. Tra le iniziative richiamate figurano gli accordi di fornitura a prezzo fisso sottoscritti con il Gruppo SOCAR per calmierare i costi del gas, gli investimenti in impianti fotovoltaici in territorio su edifici pubblici e fuori territorio, come quello realizzato a Visano, pensati per incrementare l’autosufficienza e garantire una maggiore stabilità tariffaria a beneficio di famiglie e imprese.