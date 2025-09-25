San Marino, sventato un furto notturno al bancomat

Sventato un furto nella notte a San Marino. Verso le 2.15 una pattuglia della Gendarmeria si è portata a Chiesanuova nei pressi della Cassa di Risparmio su richiesta della Centrale Operativa Interforze, in supporto alla Pattuglia della Gendarmeria per le ricerche di un veicolo sospetto per tentato furto. L’auto riusciva a dileguarsi per poi essere segnalata nuovamente dopo le 3, rientrando dal confine di Gualdicciolo. La pattuglia Polizia Civile, che stava già transitando su via Fabrizio da Montebello, intercettava il veicolo, davanti alla filiale della Banca di San Marino, nei pressi del bancomat, fermo, con luci accese e nessun occupante all’interno.

Gli Agenti scendevano dall’autopattuglia e procedevano ad una verifica dell’autovettura e dei dintorni. Durante la bonifica dell’area, in particolare del retro dell’edificio, lato fiume, potevano udire rumori riconducibili a persone in fuga, che nonostante gli sforzi non venivano individuate e non era possibile trarli in arresto. Veniva inoltre rinvenuto un estintore a terra nei pressi del fiume. Gli agenti a quel punto contattavano la Centrale Operativa e venivano informati che l’autovettura era stata rubata nella nottata, dall’abitazione del proprietario, in territorio italiano. Giungeva infine sul posto anche la Pattuglia della Gendarmeria e il reperibile del Corpo, a cui veniva affidato il veicolo sospetto, per il prosieguo delle indagini.