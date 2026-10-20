San Marino, superstrada e caccia, 14 istanze in esame: “Priorità a sicurezza e prevenzione”

Dalla messa in sicurezza della Superstrada a limiti per la caccia. La IV Commissione consiliare permanente, che è tornata a riunirsi ieri, ha esaminato 14 Istanze d’Arengo oggetto di riferimento da parte delle segreterie di Stato. Tra queste, c’è la richiesta di un piano organico e strutturale per la messa in sicurezza della Superstrada, «in particolare per il miglioramento dello sparti traffico e dell’illuminazione» lungo una delle principali arterie del Titano.
Il segretario al Territorio Matteo Ciacci illustra un programma articolato sulla sostituzione delle barriere, revisione degli attraversamenti pedonali e sicurezza delle fermate dei mezzi pubblici, riconoscendo «l’urgenza degli interventi». Per lo spartitraffico si prevede l’impiego di barriere di classe H2, a alta resistenza anche per i mezzi pesanti, con un primo intervento sperimentale subito dopo il sottopasso di Dogana «tra la fine dell’anno e il prossimo, col finanziamento principale programmato nel 2027». Sul versante pedonale, la ricognizione individua «una ventina di punti critici lungo gli 8,5 chilometri dell’arteria: il piano contempla la graduale sostituzione degli attraversamenti a raso più pericolosi con sottopassi e sovrappassi, mentre per alcuni si valuta l’eliminazione senza la realizzazione di nuove strutture».