San Marino, sui passi di San Francesco: concluso il pellegrinaggio degli escursionisti a La Verna

Un cammino che unisce fede, storia e territorio. Si è concluso al Santuario della Verna il pellegrinaggio a piedi partito dalla Chiesa di San Francesco di Città, un viaggio spirituale di tre giorni che ha unito la Repubblica di San Marino ai luoghi più significativi della spiritualità francescana. L’iniziativa si inserisce nel fitto calendario di celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, un anniversario che invita a riflettere sui valori di pace, fraternità e custodia del creato.

A portare a termine l’itinerario sono stati quattro membri dell’Associazione Escursionisti Sammarinesi “La Genga” — Giovanni Francesco Ugolini, Terzo Zafferani, Antonio Capezzone e Walter Morolli — che hanno ripercorso a piedi le tappe dell’antico tracciato. Sabato scorso, al loro arrivo alla Verna, i camminatori hanno incontrato il gruppo adulti dell’Azione Cattolica guidato da monsignor Domenico Beneventi, vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro, con cui hanno condiviso la celebrazione della Santa Messa.

Durante l’omelia, il vescovo Beneventi ha offerto una profonda riflessione sul senso del pellegrinaggio, descrivendolo come un’opportunità di rigenerazione personale e comunitaria. Il presule si è soffermato sul concetto di libertà, spiegando che quella autentica non coincide con l’assenza di regole, ma con la capacità di sottrarsi ai condizionamenti e al consumismo per riscoprire la bellezza della gratuità e del dono di sé.

La comitiva sammarinese ha fatto tappa anche alla Colonia “Don Giuseppe Innocentini” di Chiusi della Verna, da sempre punto di riferimento per la comunità del Titano. Questo pellegrinaggio non è stato solo un gesto di devozione, ma ha ribadito il legame storico tra San Marino e il Santo d’Assisi, iniziato con il passaggio di quest’ultimo sul Monte Titano nel 1213. L’evento rappresenta inoltre un’importante vetrina per il Cammino del Santo Marino, recentemente inserito nel Catalogo dei Cammini Religiosi Italiani come itinerario capace di far dialogare fede, cultura e turismo locale.