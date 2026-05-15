San Marino, Starcom ricorre a Washington contro il sequestro dei 15 milioni

La lettera indirizzata ieri dalla holding bulgara Starcom alle istituzioni sammarinesi, firmata dal socio di maggioranza Christov Assen, respinge ogni accusa di illecito nella controversia finanziaria legata al fallito acquisto del 51% di Banca di San Marino tentato da questo imprenditore. La holding dichiara di aver erogato nel maggio 2025 il prestito necessario per l’operazione al San Marino Group. La provenienza del capitale «era tracciata e documentata da istituti terzi tra cui Unicredit» e all’inizio accettata da Bsm. Assen sottolinea poi che né lui, né Starcom Holding, né alcuna società del gruppo risultano formalmente accusati né condannati per reati economici o penali a San Marino, nell’Unione europea o nel resto del mondo.