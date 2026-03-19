San Marino, Starcom: “Nessuna corruzione né riciclaggio di denaro”

I dubbi maggiori di Starcom vertono sul beneficiario del conto dove è confluito l’anticipo versato, corrispondente alla somma di 15 milioni di euro. «L’aspetto più grave - dicono - è che il sequestro da parte del tribunale comprenda le somme depositate (a titolo personale) a titolo di capitale da Assen Christov e Richard Werner, cittadino tedesco contro il quale non è stata ancora formulata alcuna accusa». Ironizzano poi sul controsenso di due pesi e due misure visto che «il denaro versato a Ente Cassa Faetano non è stato oggetto di “problemi di antiriciclaggio” nonostante provenisse dalla stessa fonte del denaro depositato presso Bsm e fosse stato trasferito tramite varie transazioni». Ora l’azione legale contro Starcom solleverebbe «serie preoccupazioni alla luce degli standard europei in materia di certezza del diritto, proporzionalità e tutela degli investitori».

Di qui l’augurio «che tutte le strane decisioni del sistema giudiziario sammarinese, caratterizzate da un’evidente disparità di trattamento, non siano il risultato di un sistema compromesso da dipendenze strutturali e conflitti di interesse». A indurre in errore i giudici secondo Starcom avrebbe pesato «una combinazione di pressioni pubbliche e la mancata presentazione di una dichiarazione da parte di Ecf». Sarebbe questa, secondo la holding, «la spiegazione più plausibile per le sentenze contraddittorie e anomale emesse finora».

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