San Marino, Starcom: “Nessuna corruzione né riciclaggio di denaro”

Starcom Holding rompe gli indugi e pubblica su un sito tutti i documenti e le informazioni della battaglia legale in corso: «Nessuna corruzione né riciclaggio di denaro che coinvolgesse il nostro anticipo di 15 milioni di euro, poi sequestrato». Frecciatina finale: «Se persiste il disinteresse nei confronti del nostro caso, non riusciamo a comprendere come il Titano potrà superare gli ostacoli che si frappongono al suo percorso di associazione con l’Ue».
Dopo la fallita scalata al 51% di Banca San Marino, avviata nel gennaio 2025 a fronte di una proposta da 36.750.000 euro, la holding bulgara Starcom critica la mancanza «di una reazione adeguata sugli sviluppi del caso da parte delle autorità sammarinesi: dall’evidente smantellamento in sede di appello del cosiddetto piano parallelo con cui vertici della Bulgaria avrebbero tentato di ostacolare l’intesa tra Repubblica sammarinese ed Europa sino alla diffusione dei nomi delle persone che hanno esercitato un’influenza sulla vicenda».