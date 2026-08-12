San Marino. Sta bene il bimbo di 4 anni che ha rischiato di annegare in piscina: è fuori pericolo

Sospiro di sollievo e buone notizie dall’ospedale “Infermi” di Rimini. Il bambino di quasi quattro anni che domenica scorsa aveva rischiato di annegare nella piscina del centro vacanze Garden, a San Marino, sta bene, è sveglio e ha già ripreso a giocare. A confermarlo sono gli stessi medici del reparto di Rianimazione, che parlano di un recupero totale dopo la grande paura vissuta nel fine settimana.

Il piccolo, residente con la famiglia a Savignano sul Rubicone, stava trascorrendo una giornata di relax insieme ai genitori e alla nonna quando, poco dopo le 11, è stato notato esanime in acqua da due turisti olandesi. Immediato l’intervento dei vacanzieri e del bagnino di salvataggio, che gli hanno prestato le prime manovre di rianimazione prima dell’arrivo dei sanitari del 118 e della Polizia Civile. Dopo i primi accertamenti al pronto soccorso di Cailungo, si era reso necessario il trasferimento d’urgenza nel nosocomio riminese per il ricovero in terapia intensiva. Fortunatamente il quadro clinico è migliorato rapidamente, regalando un felice epilogo a una vicenda che aveva tenuto tutti con il fiato sospeso.