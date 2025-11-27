San Marino, Sportello Consumatori: “Tariffe ridotte negate a chi è in difficoltà”

Utenze a tariffe ridotte: negate a tante famiglie per una scorretta interpretazione del Governo: «Sosterremo a breve una “causa pilota”». Ci va giù pesante l’associazione Sportello consumatori Csdl affermando «che viene sistematicamente negato alle famiglie in difficoltà il diritto di accedere alle tariffe sociali per le bollette di acqua, luce e gas», sancito dall’articolo 4 del Decreto 93 del 2023. Per questo, prosegue la sua disamina l’assoconsumatori, verserebbero in situazione di ulteriore disagio i nuclei familiari con reddito imponibile pro capite inferiore a 9mila euro, una soglia peraltro aumentata di recente. Il motivo, non la mandano a dire, risiederebbe «in una scorretta e arbitraria interpretazione da parte del Governo».