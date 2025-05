Sei mesi di reclusione con la condizionale per l’82enne sammarinese che aveva scaricato 65 pallini contro il gatto dei vicini.

“Il Titano non è un Paese per quattrozampe”. In molti commentano così l’ennesimo episodio a danno di animali da compagnia, dopo il recente arresto del presunto killer dei cani, un 80enne che con esche avvelenate avrebbe portato a una fine straziante una quarantina di cani in oltre dieci anni.

