San Marino Song Contest: vince Senhit con il feat di Boy George

SAN MARINO. Senhit con il feat di Boy George trionfa al San Marino Song Contest e stacca un biglietto per Vienna. Sarà la cantante bolognese nata da genitori eritrei a rappresentare - sulle note di “Superstar” in coppia con un’icona britannica come Boy George - il Titano all’Eurovision, il contest musicale in programma in Austria il 12, 14 e 16 maggio, tappa finale di un percorso avviato lo novembre scorso. Partendo da 800 artisti, provenienti da 14 Paesi, la rosa dei candidati si è assottigliata sino a quota 21: dieci big annunciati a fine febbraio, altrettanti talenti emergenti e il cantautore sammarinese Marco, aggiunto alla lista dei finalisti una manciata di giorni fa con il brano “Shine”. Ospiti della serata, condotta presso il Teatro nuovo di Dogana, da un’impeccabile Simona Ventura: Al Bano, Elettra Lamborghini, Tommy Cash e Cristiano Malgioglio che ha ricevuto un premio alla carriera. A tenere banco la giuria di qualità formata da Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie che hanno premiato Dolcenera che fa il bis incoronata anche dalla Siae. A Pellegrina Pibigas, il duo che indossa passamontagna decorati con graffiti e orecchie da animale, va il premio in memoria di Ludovico Di Meo, giornalista e dirigente Rai. Si impone invece sugli sfidanti per lo stile, Rosa Chemical mentre il riconoscimento “Dreaming San Marino” se lo aggiudica l’americana Maia Azucena.