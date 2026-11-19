L’ex presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra terrà la lectio magistralis all’inaugurazione dell’anno accademico 2026-2027 dell’Università di San Marino in programma il 24 novembre al Kursaal.

Invitarla, spiega il rettore Paolo Pascucci, è stata “una scelta naturale, e poterla ascoltare offrirà alla nostra comunità una grande opportunità di crescita e consapevolezza”. Pascucci indica nel profilo della giurista, nelle sue sensibilità e nel perimetro dell’impegno accademico di ricerca espresso le principali motivazioni alla base della decisione dell’ateneo, alla quale viene dato particolare significato alla luce della fase attualmente attraversata dal Titano: “Da sempre attenta alla dimensione sociale dell’Europa, in particolare sul fronte del lavoro e del welfare, nella sua carriera ha approfondito tematiche di grande importanza per il presente di San Marino, che ha recentemente sottoscritto un accordo di associazione con l’Unione Europea. Va infatti ricordato che nella cornice dell’intesa i temi sociali assumono particolare rilievo - sottolinea Pascucci - per esempio in materia di tutela del lavoro e antidiscriminazione”.

La principale ospite dell’evento, aperto al pubblico e in programma dalle ore 15 di martedì 24 novembre al Centro Congressi Kursaal, offrirà un intervento dal titolo “Stato di diritto e democrazia, l’attualità dei valori europei”. Secondo il rettore “parlarne in questo momento storico, nel quale vediamo affiorare nel mondo modelli di incerta democrazia o di autocrazia, con governi magari legittimati ma che tendono a gestire il potere in modo discutibile, è tutt’altro che banale. I valori vengono prima delle regole tecniche, dettando i principi su cui si regolano le democrazie classiche. Dove tutti sono soggetti alla legge. Nessuno escluso”.

Sciarra è stata la prima donna nominata dal parlamento italiano a giudice della Corte Costituzionale, di cui è stata presidente. Socia corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, è stata docente nelle Università di Firenze, Siena e non solo. I progetti di ricerca che ha curato insieme alla Commissione Europea hanno interessato in primis il mondo del lavoro.