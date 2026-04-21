San Marino, settimana di prevenzione donna: l’Iss offre oltre 120 esami gratuiti

Oltre 120 prestazioni aggiuntive tra visite, esami e colloqui in 10 specialità. Al via la settimana per la salute della donna.

Da domani al 29 aprile l’Istituto per la sicurezza sociale mette in primo piano la prevenzione a tutela delle sue assistite.

Sarà possibile sottoporsi a diversi esami a partire dal controllo al seno da domani al 29 aprile, dalle 14.15 alle 18, presso l’Unitá diagnostica Senologica dell’ospedale di Stato. Per la visita cardiologica è invece a disposizione la data del 23 aprile, dalle 14.30 alle 19 negli ambulatori di Cardiologia (0549.994889). Sempre il 23, ma dalle ore 16 alle 19, saranno a disposizione gli ambulatori di Reumatologia (0549.994299; ore 8-9 e 13). Spazio l’indomani alla prevenzione in ambito pneumologico (secondo l’orario 14.30-16), senza tralasciare le malattie del metabolismo e un’analisi del quadro endocrinologico (9-13.30). Per conoscere nel dettaglio requisiti di accesso e dettagli delle prestazioni, consultare la notizia completa sul sito dell’Iss.