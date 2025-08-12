San Marino, scuola dell’infanzia: un insegnante ogni 15 bambini da settembre 2025

La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura di San Marino annuncia con soddisfazione l’avvio di un’importante modifica normativa riguardante il rapporto numerico insegnanti-bambini nella Scuola dell’Infanzia.

Fino ad oggi, il limite massimo era fissato in un insegnante ogni diciassette bambini, con una media effettiva di circa 1 a 16. Con la nuova decisione, tale limite scende a un insegnante ogni quindici bambini e, in base alle iscrizioni previste per il prossimo anno scolastico, il rapporto medio sarà di circa 1 a 14,5.

La scelta non risponde a motivi demografici, ma alla necessità di affrontare bisogni educativi sempre più complessi: bambini con minore autonomia, difficoltà di autoregolazione, ritardi nello sviluppo e fragilità emotive o comportamentali, che possono manifestarsi con comportamenti problematici o isolamento. La gestione è resa più impegnativa dall’aumento del tempo di permanenza a scuola, soprattutto per chi presenta maggiori fragilità. La riduzione del rapporto massimo e il conseguente aumento dell’organico permetteranno un supporto pedagogico più stabile e qualificato, all’interno di un più ampio processo di riorganizzazione di spazi e risorse per garantire ambienti educativi equilibrati e inclusivi.