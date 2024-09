San Marino. Scontro tra auto e moto, un giovane in prognosi riservata

Scontro tra auto e moto in via Roncaglia, un giovane ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Bufalini di Cesena.

La pattuglia della sezione di Pronto Intervento Infortunistica Stradale è intervenuta verso le 18 di sabato. Lo scontro (frontale-laterale) ha coinvolto un’autovettura condotta da cittadino sammarinese del 1990 e un motociclo condotto da cittadino italiano del 2004. Entrambi circolavano su Via Rancaglia con opposte direzioni di marcia. A seguito del violento impatto, il centauro è stato proiettato sulla sede stradale riportando gravi lesioni che hanno richiesto l’ausilio del 118. I medici prontamente giunti sul posto hanno stabilizzato il motociclista che poi è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale di Stato. Ultimati i primi accertamenti, è stato trasferito presso la struttura ospedaliera di Cesena in prognosi riservata. Illesi il conducente e il passeggero dell’autovettura. E’ stata coinvolta anche un’altra autovettura in sosta che ha riportato lievi danni alla carrozzeria. Il proprietario di quest’ultima, che si trovava nelle vicinanze, ha subito lesioni giudicate guaribili in tre giorni. L’incidente è avvenuto in concomitanza all’esposizione automobilistica Bunta’s Meeting, in corso in Piazzale Papa Giovanni Paolo II e che ha richiamato molti appassionati. Una folla numerosa si è riversata sul luogo dell’incidente, pertanto oltre alla pattuglia di Pronto Intervento, è stato necessario l’ausilio di Funzionari preposti alla viabilità nonché il supporto per ordine pubblico di una pattuglia della Gendarmeria.