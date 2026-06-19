San Marino, scontro totale tra Governo e opposizioni su sanità, diritti e accordo con l’Ue

Clima rovente, quello che respirato nel Consiglio grande e generale, in linea con l’impennata della colonnina di mercurio. In particolare la discussione, specie nella seduta iniziale di mercoledì scorso, si è acceso su temi di stringente attualità quali sanità, accordo di associazione con l’Ue e rapporti internazionali. Sul primo fronte, è stata bersagliata da critiche, in primis da Maria Katia Savoretti (Rf), l’ipotesi di revisione dello screening mammografico. Dello stesso parere Emanuele Santi (Rete), che ha bollato come «indegna» l’eventualità di passare a una cadenza biennale. Netta al riguardo la replica del segretario alla Sanità ad interim, Marco Gatti: «Non è stato adottato alcun provvedimento», ha sottolineato rimarcando come «il miglior risparmio per lo Stato sia la prevenzione».