San Marino saluta l’Expo di Osaka: “Una esperienza indimenticabile”

Con la conclusione ufficiale delle attività espositive, il Padiglione della Repubblica di San Marino saluta Expo 2025 Osaka dopo sei mesi di intensa partecipazione, incontri internazionali e grandi emozioni. Un’esperienza che ha rappresentato un importante successo per l’immagine del Paese, capace di unire tradizione, innovazione e spirito di cooperazione internazionale.

Nel corso della manifestazione, il Padiglione sammarinese ha accolto oltre 3 milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo, proponendo un percorso espositivo che ha raccontato la storia millenaria della Repubblica più antica del mondo attraverso arte, cultura e turismo. Numerosi anche gli eventi organizzati, che hanno messo in luce l’eccellenza e la creatività sammarinese, rafforzando i legami con il Giappone e con i Paesi partecipanti.

Il Segretario di Stato per il Turismo con delega a Expo Federico Pedini Amati, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti:

“La partecipazione di San Marino a Expo 2025 Osaka è stata una straordinaria opportunità di promozione e di dialogo internazionale. Abbiamo mostrato al mondo un Paese piccolo ma ricco di valori, competenze e bellezza. Il successo del nostro Padiglione è il frutto del lavoro di squadra e della passione con cui è stato portato avanti questo progetto.”

Anche il Commissario Generale del Padiglione di San Marino Filippo Francini ha sottolineato il valore di questa esperienza: “Expo Osaka 2025 è stata per noi un’esperienza indimenticabile. Abbiamo raccontato San Marino con autenticità, coinvolgendo visitatori, partner e istituzioni in un viaggio tra storia, innovazione e identità. La risposta del pubblico e l’apprezzamento ricevuto ci rendono profondamente orgogliosi del lavoro svolto.”