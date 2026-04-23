San Marino, rollover dell’Eurobond: “In un’ora quasi 8 miliardi di euro”

Il rollover dell’Eurobond riscuote la fiducia degli investitori, «raccolte offerte per quasi 8 miliardi di euro nell’arco di un’ora». La Repubblica di San Marino pianifica nuove emissioni di Eurobond, i titoli obbligazionari internazionali, per gestire il debito pubblico. «L’attesa era di un tasso attorno al 4-4,1% - ha spiegato ieri il segretario di Stato al Bilancio, Marco Gatti, durante la conferenza stampa del Congresso - ma il Paese ha chiuso l’operazione strappando un tasso inferiore al 3,7%. Un traguardo dovuto all’apprezzamento degli investitori tant’è che, a fronte della richiesta di rifinanziamento per 350 milioni di euro, sono fioccate oltre 220 offerte che hanno superato i 7 miliardi e 770 milioni di euro». Non solo orgoglio e soddisfazione, rimarca Gatti, alla luce degli imminenti vantaggi sul Bilancio dello Stato. Intanto il collega agli Esteri, Luca Beccari ripercorre la nuova gestione del debito pubblico, avviata nel 2021 in condizioni sfavorevoli, «pagando quasi 2 punti percentuali in più rispetto agli altri emittenti», prima della svolta «che ora riduce il divario con l’Italia». A suo avviso il rendimento dei titoli calamita attenzione «complice il gran lavoro che ha reso positivi gli indicatori economici: rating in aumento, Pil (prodotto interno lordo) crescente e disoccupazione pari a zero, oltre al consolidamento del sistema bancario e finanziario. Il mercato - ribatte - non ha colore politico, premia o bastona a seconda degli indicatori», afferma tirando una frecciata agli avversari politici. Per il segretario al Lavoro Alessandro Bevitori il traguardo consacra «prestigio e credibilità a livello internazionale, accantonando grandi cifre per altri ambiti, come scuola e politiche sociali», mentre Rossano Fabbri, collega all’Industria, plaude al risultato che vede San Marino «nella sua giusta collocazione». Merito, chiude il collega agli Interni, Andrea Belluzzi, «di un grande lavoro di squadra».