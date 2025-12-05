San Marino, rivoluzione nel lavoro: sul portale Labor candidature con un clic

Rivoluzione digitale per l’occupazione. «Il nuovo portale Labor introduce le candidature immediate con un clic». La segreteria di Stato per il Lavoro, in collaborazione con l’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive e il Ciscoop, annuncia l’aggiornamento del Portale Labor, lo strumento digitale dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro a San Marino. Così si favorisce l’interazione tra tutti i soggetti interessati, massimizzando la conoscenza delle politiche attive e si armonizzano i servizi a disposizione.

Giro di boa

A partire dal 2 dicembre scorso, infatti, è divenuta operativa una funzione che rende più semplice, immediata e accessibile la procedura di candidatura alle offerte di lavoro pubblicate. Per ogni annuncio è ora disponibile il nuovo pulsante “Càndidati”, che consente l’invio diretto del curriculum e la registrazione istantanea della candidatura. L’obiettivo è chiaro: rendere la ricerca di un’occupazione più agevole. Al termine della procedura, l’utente riceverà una mail di conferma con i dati inseriti e il riferimento all’offerta selezionata «così da assicurare trasparenza, tracciabilità e facilità di consultazione».

I vantaggi