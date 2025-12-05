San Marino, rivoluzione nel lavoro: sul portale Labor candidature con un clic

Rivoluzione digitale per l’occupazione. «Il nuovo portale Labor introduce le candidature immediate con un clic». La segreteria di Stato per il Lavoro, in collaborazione con l’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive e il Ciscoop, annuncia l’aggiornamento del Portale Labor, lo strumento digitale dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro a San Marino. Così si favorisce l’interazione tra tutti i soggetti interessati, massimizzando la conoscenza delle politiche attive e si armonizzano i servizi a disposizione.