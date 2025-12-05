San Marino, rivoluzione nel lavoro: sul portale Labor candidature con un clic

Rivoluzione digitale per l’occupazione. «Il nuovo portale Labor introduce le candidature immediate con un clic». La segreteria di Stato per il Lavoro, in collaborazione con l’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive e il Ciscoop, annuncia l’aggiornamento del Portale Labor, lo strumento digitale dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro a San Marino. Così si favorisce l’interazione tra tutti i soggetti interessati, massimizzando la conoscenza delle politiche attive e si armonizzano i servizi a disposizione.

Giro di boa

A partire dal 2 dicembre scorso, infatti, è divenuta operativa una funzione che rende più semplice, immediata e accessibile la procedura di candidatura alle offerte di lavoro pubblicate. Per ogni annuncio è ora disponibile il nuovo pulsante “Càndidati”, che consente l’invio diretto del curriculum e la registrazione istantanea della candidatura. L’obiettivo è chiaro: rendere la ricerca di un’occupazione più agevole.

Al termine della procedura, l’utente riceverà una mail di conferma con i dati inseriti e il riferimento all’offerta selezionata «così da assicurare trasparenza, tracciabilità e facilità di consultazione».

I vantaggi

«Questa innovazione - spiegano dalla segreteria - rappresenta un intervento mirato alla semplificazione dei servizi per ridurre passaggi burocratici, accorciare i tempi di risposta e migliorare l’efficacia complessiva del sistema pubblico».

Ne conseguono benefici anche per le aziende: «I datori di lavoro potranno consultare le candidature in autonomia, visualizzare i curriculum e richiedere direttamente un colloquio».

In parallelo, il Portale (accessibile tramite pa.sm e gov.sm) è stato rinnovato dal punto di vista tecnologico diventando un sito responsive. In sostanza, si adatta in automatico a qualsiasi dispositivo, dallo schermo del computer a quello del tablet, «garantendo fruizione ottimale, leggibilità e navigazione intuitiva».

«L’evoluzione del Portale Labor - sottolinea il segretario per il Lavoro, Alessandro Bevitori - è un atto strategico che sancisce il nostro impegno per la piena maturità digitale dei servizi dedicati all’occupazione. Il nostro imperativo è dotare la Repubblica di uno strumento all’avanguardia che per accessibilità e immediatezza sia all’altezza dei migliori standard internazionali».

