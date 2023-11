San Marino, rissa alla partita di calcio giovanile: i ragazzi escono dal campo e calmano i genitori

Alla faccia del fair play, scoppia il tafferuglio fra genitori, botte da orbi tra i parenti di giovani calciatori. Hanno dato spettacolo ieri, mettendo in ombra i figli, immortalati da decine di cellulari, subito fuori dalla recinzione del campo sportivo “Ezio Conti” di Dogana. Sul rettangolo verde l’under 19 provinciale della San Marino Academy stava affrontando la Promosport Rimini, in una domenica come tante, finché l’atmosfera si è surriscaldata. Dai commenti al vetriolo contro la prole altrui si è passati presto alle mani scatenando un putiferio che ha richiesto l’intervento della polizia civile giunta sul posto per mitigare i toni. Intanto la partita ha subito un’interruzione perché i ragazzi, assistendo increduli al parapiglia, sono usciti per calmare i genitori. Alla ripresa, la squadra biancoazzurra guidata da Claudio Venerucci si è imposta per 8 -1 ma a passare agli annali saranno atteggiamenti agli antipodi dello sport, messi in campo da chi dovrebbe dare il buon esempio.