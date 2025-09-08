San Marino rilancia con Eurovision Song Contest, accordo triennale

SAN MARINO. La San Marino RTV (Radiotelevisione della Repubblica di San Marino S.p.A.) e Media Evolution S.r.l. annunciano di aver formalizzato un nuovo accordo quadro triennale 2026-2028, finalizzato alla realizzazione del San Marino Song Contest, per la gestione delle fasi preliminari all’individuazione dell’artista che rappresenterà la Repubblica del Titano all’Eurovision Song Contest, con l’opzione per l’Emittente di Stato sammarinese di valutare, anno per anno, la partecipazione al festival europeo.

L’intesa, che rinnova una collaborazione pubblico-privata di successo, mira a consolidare la presenza sammarinese nel panorama europeo, sfruttando il palcoscenico dell’Eurovision Song Contest per generare ricadute economiche, turistiche e culturali di rilievo. Il format prevede un percorso di selezione articolato in più fasi: iscrizioni online, casting, un’academy di formazione e da quest’anno, proprio rispecchiando il modello eurovisivo, due semifinali e una finale in diretta, con l’iscrizione del vincitore all’Eurovision quale premio principale. L’impegno finanziario complessivo è stimato in 600.000,00 euro per edizione, di cui una parte sostenuta dalla Segreteria di Stato e la restante coperta da RTV e Media Evolution, che si assumono il rischio d’impresa legato a sponsorizzazioni, biglietteria e introiti commerciali. Il contributo pubblico massimo ammonta a 230.000 euro lordi per RTV e fino a 120.000 euro lordi per Media Evolution, erogati in più tranche e vincolati alla presentazione di documentazione e rendiconti dettagliati.

«La scelta di rilanciare il contest», si legge nella nota diffusa a firma Segreteria, Rtv e Media Evolutioon, «nasce dalla consapevolezza che l’Eurovision rappresenta oggi una straordinaria vetrina globale: l’edizione 2025 ha raggiunto 166 milioni di spettatori, confermandosi uno strumento promozionale di portata ineguagliabile.

«Con la sottoscrizione odierna», commenta il Segretraio al Turismo Federico pedini Amati, «investiamo in un asset turistico di grande valore, che consolida un’efficace sinergia tra produzione televisiva, capacità organizzativa e promozione territoriale. L’obiettivo è chiaro: proiettare la Repubblica di San Marino su un palcoscenico continentale, favorendo la destagionalizzazione dei flussi turistici e offrendo nuove opportunità concrete al nostro tessuto economico».

Il Direttore Generale della San Marino RTV, Roberto Sergio, ha sottolineato: «RTV conferma la propria missione di servizio pubblico, garantendo prodotti televisivi di elevato standard tecnico ed editoriale per le fasi finali del San Marino Song Contest. Mettiamo a disposizione le nostre competenze e infrastrutture per valorizzare il talento artistico e portare con orgoglio il nome di San Marino nelle principali platee europee, pur mantenendo la prerogativa di valutare, anno per anno, l’adesione all’Eurovision Song Contest».

L’impegno dell’emittente comprende la produzione tecnica e logistica di semifinali e finale, assicurando un livello conforme agli standard EBU e capace di attrarre l’interesse di broadcaster e piattaforme internazionali.

L’Amministratore Unico di Media Evolution, Denny Montesi, ha aggiunto: «Il nostro ruolo è quello di curare la scoperta e la formazione dei talenti, gestendo le fasi preliminari del contest e la ricerca di partner tecnici e commerciali che ne garantiscano sostenibilità ed attrattiva. Vogliamo offrire un’esperienza di altissimo livello, accompagnando ogni artista in un percorso di

crescita che lo prepari ad affrontare il palcoscenico internazionale dell’Eurovision».

«Ogni anno», conclude la nota, «i regolamenti generali saranno validati entro scadenze prefissate e, a conclusione di ciascuna edizione, verrà presentato un rendiconto dettagliato. In definitiva, l’intesa rappresenta una strategia di system-building istituzionale: unendo competenze pubbliche e private, la Repubblica di San Marino crea un modello virtuoso di cooperazione, capace di rafforzare il brand Paese e renderlo protagonista su un palcoscenico internazionale. Il San Marino Song Contest, già riconosciuto per la sua capacità di attrarre artisti di valore e l’interesse dei media, si proietta così verso una nuova stagione con l’ambizione di ampliare ulteriormente la reputazione culturale e turistica della Repubblica».