San Marino ricorda Baudo e la partecipazione a “Una Serata sul Titano”

San Marino
  • 17 agosto 2025
Pippo Baudo con il regista Giorgio Capitani durante una puntata di Una Serata sul Titano
SAN MARINO. «Il Congresso di Stato esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Pippo Baudo, figura emblematica e pilastro indiscusso della televisione italiana. La sua morte segna la fine di un’epoca che ha plasmato il costume e la cultura di intere generazioni». La Segreteria di Stato per il Turismo e l’Informazione ricorda anche «il maestro della televisione, come è stato universalmente riconosciuto, ha saputo incarnare il ruolo di conduttore con una professionalità, una sensibilità e una visione che andavano ben oltre il semplice intrattenimento. La sua capacità di scoprire e lanciare nuovi talenti, unita a un profondo rispetto per il pubblico, lo ha reso un punto di riferimento insostituibile. Il suo legame con San Marino è sempre stato sincero e profondo, culminato nella sua partecipazione alla produzione televisiva “Una Serata sul Titano” per la San Marino Rtv, un evento che ha ribadito la sua stima per la nostra Repubblica e per il suo sistema radiotelevisivo».

«La notizia della scomparsa di Pippo Baudo mi addolora profondamente», commenta il Segretario di Stato per il Turismo e l’Informazione, Federico Pedini Amati. «Perdiamo un vero e proprio architetto del piccolo schermo. Con la sua intuizione e il suo carisma, ha saputo costruire una televisione che univa e raccontava l’Italia, includendo anche la nostra Repubblica. Il suo amore per il nostro Paese era ricambiato da tutti i sammarinesi, che lo consideravano un amico. Il suo lascito culturale e professionale è immenso e continuerà a ispirare chiunque voglia fare della televisione non un semplice mezzo, ma uno strumento per l’arte e per il popolo».

