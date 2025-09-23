San Marino riconosce lo Stato di Palestina. Il Congresso di Stato, nella seduta di oggi, ha adottato una propria delibera con la quale si è provveduto al “riconoscimento da parte della Repubblica di San Marino dello Stato di Palestina quale Stato sovrano e indipendente, entro i confini internazionalmente riconosciuti e nel rispetto delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite”.

A darne notizia, è il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, “che si rende portavoce della volontà unanime delle Istituzioni e della comunità sammarinese, nel riaffermare il sostegno alla soluzione dei due Stati, che non può prescindere da uno Stato di Palestina sovrano, indipendente, che viva in pace e nel reciproco riconoscimento dello Stato d’Israele”.

Nella medesima delibera presentata oggi, il Congresso di Stato autorizza altresì il Segretario di Stato Beccari a comunicare tale decisione alla comunità internazionale nell’ambito dei lavori della 80ma Sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in corso in questi giorni a New York, unendosi così al gruppo di Paesi che hanno assunto la medesima posizione. “Con questa chiara posizione espressa – ha dichiarato Beccari – San Marino riafferma e concretizza ulteriormente la posizione di neutralità attiva, che da sempre contraddistingue la politica estera della Repubblica. Uno Stato presente, attento e non indifferente agli attuali scenari geopolitici. Il prossimo passaggio prevede il mio intervento, nella giornata di sabato, in Assemblea Generale e successivamente la comunicazione ufficiale alle competenti Autorità dello Stato di Palestina”.