San Marino, rete mobile potenziata e fibra ottica. Dc: “Copertura efficiente ovunque”

«Dotare il Paese di infrastrutture moderne, ridurre i costi per lo Stato, garantire sicurezza e qualità dei servizi». Sono questi gli obiettivi del potenziamento della rete mobile e sulle prospettive di sviluppo del settore Tlc (tecnologia delle comunicazioni, ndr) che vengono illustrate dalla Dc, mirando «a una copertura mobile efficiente e uniforme su tutto il territorio».
Dopo il rinnovo della convenzione con il Gruppo Tim, lo scorso dicembre 2023, ad opera della segreteria per gli Esteri, sono state avviate tutte le fasi progettuali e autorizzative relative ai nuovi impianti di copertura, chiariscono da via Delle Scalette, notando che si parte con tre interventi sulla rete mobile. Quello in zona Fiorina, già annunciato nel giugno del 2024, «è stato completato con l’ottimizzazione e la sostituzione degli apparati esistenti».