San Marino, ragazzo morso per la seconda volta dalla sua vipera finisce in ospedale

SAN MARINO. Giovane morso per la seconda volta dalla vipera che tiene in casa. dall’ultima disavventura sono passati 14 mesi.

È ancora monitorato presso l’Ospedale di Stato ma ora è in buone condizioni. Era l’estate del 2023, quando si è consumato il primo incidente ed il ragazzo è stato aggredito dal serpente che tiene in una teca dentro casa. Si tratta di una vipera nordafricana, la Cerastes Cerastes detta anche Vipera della sabbia. Un esemplare, come ribadiscono dalle corsie di Cailungo, tanto raro quanto pericoloso.

Un anno fa, per scongiurare il peggio, i sanitari di San Marino hanno contattato il centro antiveleni di Pavia, chiedendo ragguagli sull’antidoto. Di qui la successiva scoperta, sul fatto che il siero fosse disponibile solo oltreconfine, nella farmacia della facoltà medica dell’ateneo di Ginevra. Così, per fronteggiare l’emergenza, la Croce rossa sammarinese si era impegnata in una corsa contro il tempo, macinando chilometri alla volta della Svizzera.

Lo stesso incidente, con variazioni minime, si è ripetuto anche nel primo pomeriggio di venerdì scorso quando lo stesso ragazzo si è presentato al pronto soccorso dell’Ospedale di Stato lamentando il morso del pericoloso serpente che continua a tenere nella sua abitazione.