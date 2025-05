San Marino protagonista in Alsazia all’assemblea dei borghi più belli

Una delegazione della Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino ha partecipato all’Assemblea Generale dell’Associazione “Les plus beaux village de la terre” che riunisce decine di associazioni nazionali impegnate nella valorizzazione di borghi storici e città murate. San Marino rientra nel progetto in quanto paese ospite dell’associazione “I Borghi più Belli d’Italia”. L’appuntamento si è tenuto a Riquewihr, cittadina dell’Alsazia nota per aver ispirato i paesaggi del cartone animato Disney “La Bella e la Bestia”. La Repubblica di San Marino, nella serata del 15 maggio si è presentata alla stampa e ai membri delle altre associazioni mentre, nella giornata del 16 maggio, il Segretario Particolare della Segreteria di Stato per il Turismo Alan Gasperoni ha presentato, nel contesto dell’Assemblea Generale, insieme al Presidente de “I Borghi” Fiorello Primi, le iniziative di San Marino in materia di turismo accessibile e sostenibile oltre che il progetto del Tavolo Turistico Territoriale e di “The lovely Places”. L’occasione si è rivelata utile per invitare i membri delle associazioni che fanno parte dei progetti di conservazione e valorizzazione dei borghi storici alla prima edizione di NEXT, il Forum sul turismo organizzato nella Repubblica di San Marino sotto l’egida dei più prestigiosi organismi internazionali per il prossimo 10 giugno.

La collaborazione della Repubblica di San Marino con l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” darà vita, nelle prossime settimane, a due ulteriori interessanti iniziative turistiche: l’evento enogastronomico “Borgo Di Vino” (23-25 maggio) e la gara motociclistica “Mille Miglia in Moto” (16/21 giugno).