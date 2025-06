San Marino protagonista a “Drive Up” su Italia 1

Drive Up, il programma televisivo dedicato al mondo dei motori condotto da dj Ringo e Alessia Ventura, arriva nella Repubblica di San Marino.

Un’auto da sogno e le location iconiche del territorio sammarinese saranno le protagoniste della puntata, con l’obiettivo di unire la passione per l’eccellenza automobilistica Made in Italy a un luogo unico, patrimonio Unesco. Le telecamere di Drive Up si sposteranno lungo le vie del Centro storico di San Marino e per le strade panoramiche seguendo la FERRARI 12 CILINDRI SPIDER che raggiungerà Piazza della Libertà. Appuntamento quindi per sabato 21 giugno alle ore 15 su Italia 1 e in replica domenica 22 giugno alle 11.50 sempre su Italia1. Sarà possibile rivedere il servizio su Mediaset Infinity (https://mediasetinfinity.mediaset.it/)