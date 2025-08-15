San Marino, promettono sei mesi di corse gratuite in bus, ma è una truffa

Promettono sei mesi di corse gratuite in bus, ma è solo una truffa. Sotto attacco i dati personali degli utenti. La guardia di Rocca invita a tenere la guardia alta, nonostante i giorni di festa in corrispondenza del Ferragosto e a non cadere nel raggiro che sta circolando su una pagina social di Facebook. Pagina truffaldina nella quale un falso post dell’Azienda dei Servizi, pubblicizza un monte premi per i cittadini sammarinesi che vede in palio un semestre di trasporto gratuito. «Si tratta di un raggiro – chiariscono dalla guardia di Rocca – che mira a reperire dati sensibili degli ignari utenti. Per questo motivo invitiamo a non aprire nessun link e di conseguenza a non rispondere alle domande che compaiono nel post». Post che, con toni quantomeno entusiastici, recita così: «Congratulazioni! Puoi ricevere un biglietto commemorativo dalla principale compagnia di trasporti Aass (azienda autonoma di Stato per i Servizi pubblici) per il trasporto pubblico. In occasione del suo 45esimo anniversario – affermano i malintenzionati infarcendo il messaggio di bugie a raffica - la compagnia organizza un nuovo concorso con il sostegno del consiglio comunale. Puoi vincere uno dei 500 biglietti in edizione limitata che – conclude il post - ti consentono di utilizzare tutti i mezzi di trasporto pubblico! Per migliorare i nostri servizi, compila un breve questionario e rispondi a tre domande. Questo ti darà diritto a un biglietto illimitato». In realtà l’obiettivo non si discosta da inganni simili, lanciati nei mesi scorsi anche in Emilia-Romagna e nelle Marche, carpire dati personali di chi risponde a questo specchietto per le allodole per spillare i suoi soldi o rubarne l’identità.