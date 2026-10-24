San Marino “premia” chi investe nello sport: “Così risorse fresche per le infrastrutture”

Donazioni per eventi e impianti sportivi, il Titano vara gli sgravi fiscali. Il Consiglio Grande e Generale ha approvato ieri in seconda lettura il progetto di legge a sostegno dello sport e della valorizzazione immobiliare. Una decisione da cui scaturiscono agevolazioni fiscali per chi sostiene manifestazioni sportive o il recupero di strutture pubbliche. «Non si tratta di una semplice misura di carattere tributario – spiegano dalla segreteria allo Sport - quanto di una scelta strategica che punta a coinvolgere direttamente il tessuto economico sammarinese nella cura del bene comune».

Durante l’esame consiliare, sono emerse le linee guida di un testo destinato a incidere sulla dotazione infrastrutturale del Paese. Il segretario di Stato competente, Rossano Fabbri ha sottolineato la portata di una norma concepita per rispondere alle urgenze delle federazioni e delle società sportive.