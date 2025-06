San Marino, precipita dalla Terza Torre e muore

SAN MARINO. Un uomo è precipitato per alcune decine di metri nel vuoto e ha perso la vita cadendo dalla Terza Torre di San Marino. L’allarme è stato lanciato attorno alle 19.30 da un gruppo impegnato in una scalata che ha visto l’uomo precipitare. Subito scattate le operazioni di ricerca che sono state molto complicate a causa della zona impervia e delle condizioni delle rocce e del terreno dopo le piogge di questi giorni. L’uomo, privo di vita, è stato ritrovato alle 21.30. Nemmeno un mese fa poco distante la tragedia di una giovane donna. Il 24 maggio scorso la 32enne Elena Donca, residente a Forlì e impegnata nell’arrampicata della Seconda Torre con alcuni amici, era caduta e aveva perso la vita.

L’incidente è accaduto sotto gli occhi di un gruppo di sportivi in arrampicata che hanno visto l’uomo precipitare nel vuoto da un punto sovrastante la roccia. Non è chiaro se fosse in arrampicata o più in alto. Il gruppo non era con la vittima che inizialmente si è pensato si stesse arrampicando da solo. L’avrebbero poi visto cadere di testa, particolare che ad un certo punto ha fatto supporre ad un altro tipo di caduta.

Gli agenti stanno anche cercando i testimoni perché secondo una prima ricostruzione si sarebbe sentito un urlo e si sarebbe vista un corpo precipitare da un punto in una zona centralissima di San Marino alta. Non si esclude quindi che possa anche trattarsi di una persona caduta nel vuoto per sbaglio dopo essersi sporta.