San Marino più vicino all’Europa: si candida come osservatore alla Cosac

A tenere banco nell’ultima Commissione Affari esteri, tenuta nei giorni scorsi a San Marino, è stato anche l’annuncio dell’avvio dell’iter per la candidatura della Repubblica come osservatore alla Cosac, ovvero la Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell’Unione in cui i rappresentanti delle commissioni per gli affari dei parlamenti nazionali dell’Unione europea e del Parlamento europeo si incontrano. Un organismo, questo, che si riunisce due volte l’anno nel Paese che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea, potenziando tra gli altri aspetti il ruolo dei parlamenti degli Stati nel processo decisionale di Bruxelles.