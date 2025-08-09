San Marino, più soldi e più tutele: i lavoratori dicono sì al contratto industria

A darne notizia è la Federazione Industria che racchiude i tre sindacati del Titano: Cdls, Csdl e Usl. «È il punto di arrivo - scrivono in una nota - al termine di una lunga serie di assemblee sui posti di lavoro terminate nella giornata di giovedì scorso. Il testo unico del contratto collettivo Industria è stato sottoscritto il 24 luglio 2024 e fin da subito applicato dalla maggior parte delle aziende afferenti con effetto retroattivo al primo gennaio e validità quinquennale». Nei programmi e impegni assunti dalle parti, sia sindacali che datoriali (Anis e Osla), oltre ai lavoratori, c’è anche la definizione di iniziative comuni di comunicazione, attuazione e sensibilizzazione del “Piano nazionale pluriennale sulla eliminazione della violenza, delle molestie e delle discriminazioni nel mondo del lavoro”. Di primo piano, prosegue la nota, anche l’attivazione «dei tavoli previsti dalla nuova piattaforma sulle implicazioni dell’Intelligenza artificiale sul lavoro» ma anche sull’incremento degli interventi «di Welfare a favore dei lavoratori attraverso il Fondo servizi sociali» specie in caso di fallimento dell’azienda, destinando mezzo milione di euro nell’arco della vigenza contrattuale per assicurare il 50% dei crediti dei dipendenti che siano divenuti inesigibili. Dopo l’estate le Federazioni Industria avvieranno la stessa procedura di consultazione sui luoghi di lavoro per il contratto dell’Artigianato.