San Marino, Piazzale Lo Stradone da rifare: si parte con gli interventi

A partire dalla serata di oggi, lunedì 4 maggio, prenderanno avvio i lavori di rifacimento del manto stradale di Piazzale Lo Stradone, uno degli snodi più importanti e frequentati del Centro Storico di San Marino. Lo annuncia in una nota la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente che parla di «un intervento atteso e necessario, che consente finalmente di mettere in sicurezza un’area che da tempo presentava criticità evidenti sotto il profilo della viabilità e del decoro urbano». L’urgenza dell’intervento è stata infatti «riconosciuta anche dagli organi tecnici competenti, proprio per garantire condizioni adeguate di sicurezza per cittadini e operatori».