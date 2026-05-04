San Marino, Piazzale Lo Stradone da rifare: si parte con gli interventi

San Marino
  • 04 maggio 2026
Piazzale Lo Stradone
Piazzale Lo Stradone

A partire dalla serata di oggi, lunedì 4 maggio, prenderanno avvio i lavori di rifacimento del manto stradale di Piazzale Lo Stradone, uno degli snodi più importanti e frequentati del Centro Storico di San Marino. Lo annuncia in una nota la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente che parla di «un intervento atteso e necessario, che consente finalmente di mettere in sicurezza un’area che da tempo presentava criticità evidenti sotto il profilo della viabilità e del decoro urbano». L’urgenza dell’intervento è stata infatti «riconosciuta anche dagli organi tecnici competenti, proprio per garantire condizioni adeguate di sicurezza per cittadini e operatori».

Disagi al minimo

I lavori, richiesti dall’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, si svolgeranno prevalentemente in orario notturno, al fine di ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza, le attività economiche e i flussi turistici che interessano quotidianamente il Centro Storico. Durante il periodo di cantiere – dalle ore 20:00 del 4 maggio fino alle ore 17:00 dell’8 maggio – l’area sarà temporaneamente interdetta alla circolazione e alla sosta, per consentire l’esecuzione delle opere in totale sicurezza. Saranno comunque garantiti percorsi alternativi e l’accesso pedonale al Centro Storico, con adeguata segnaletica predisposta dalla Polizia Civile.

Patrimonio Unesco

L’intervento, continuano dalla Segreteria di Stato, «prevede una soluzione tecnica immediata ed efficace, attraverso una pavimentazione temporanea funzionale alla messa in sicurezza dell’area, in attesa del successivo rifacimento definitivo che sarà realizzato con materiali idonei e coerenti con il pregio storico e architettonico del sito, riconosciuto patrimonio Unesco». Si tratta quindi di «un primo passo concreto all’interno di una visione più ampia di riqualificazione e valorizzazione del Centro Storico, che coniuga sicurezza, funzionalità e rispetto del contesto urbano». E nella nota la Segreteria di Stato ringrazia «l’Aaslp, gli uffici tecnici coinvolti e le forze dell’ordine per il lavoro di coordinamento e la collaborazione, così come i cittadini e gli operatori per la comprensione rispetto ai temporanei disagi. Mettere in sicurezza Lo Stradone significa restituire qualità, decoro e vivibilità a uno dei luoghi simbolo della nostra Repubblica».

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