San Marino, Piazzale Lo Stradone da rifare: si parte con gli interventi

A partire dalla serata di oggi, lunedì 4 maggio, prenderanno avvio i lavori di rifacimento del manto stradale di Piazzale Lo Stradone, uno degli snodi più importanti e frequentati del Centro Storico di San Marino. Lo annuncia in una nota la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente che parla di «un intervento atteso e necessario, che consente finalmente di mettere in sicurezza un’area che da tempo presentava criticità evidenti sotto il profilo della viabilità e del decoro urbano». L’urgenza dell’intervento è stata infatti «riconosciuta anche dagli organi tecnici competenti, proprio per garantire condizioni adeguate di sicurezza per cittadini e operatori».

Disagi al minimo

I lavori, richiesti dall’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, si svolgeranno prevalentemente in orario notturno, al fine di ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza, le attività economiche e i flussi turistici che interessano quotidianamente il Centro Storico. Durante il periodo di cantiere – dalle ore 20:00 del 4 maggio fino alle ore 17:00 dell’8 maggio – l’area sarà temporaneamente interdetta alla circolazione e alla sosta, per consentire l’esecuzione delle opere in totale sicurezza. Saranno comunque garantiti percorsi alternativi e l’accesso pedonale al Centro Storico, con adeguata segnaletica predisposta dalla Polizia Civile.

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