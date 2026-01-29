San Marino piange la sua Amabile: una vita per la scuola e per il dono

San Marino piange la scomparsa di Amabile Ugolini Gualtieri, storica e amatissima maestra. Ha insegnato con passione a generazioni di sammarinesi le più disparate discipline trasmettendo valori che andavano ben oltre le pagine dei libri e molti dei suoi allievi sono diventati a loro volta insegnanti. Tra le sue tante passioni, Amabile contava i lavori fatti a mano con la pazienza di una volta. Sono frutto del suo talento i pizzi che la Sums femminile ha esposto per le festività natalizie nella galleria della Cassa di Risparmio, e la cui vendita è andata a favore delle famiglie assistite dalla Caritas. È stata punto di riferimento anche per la comunità di Murata dove per anni ha animato le serate del martedì con il burraco.

La Giunta di Castello di San Marino Città esprime grande commozione per la dipartita di Amabile, moglie del consigliere Marino Gualtieri. «In questo momento di grande dolore - si legge in un messaggio - esprimiamo a Marino, ai figli e a tutta la famiglia la nostra più sincera vicinanza e le più sentite condoglianze unendoci al loro lutto con affetto e partecipazione».

Al cordoglio generale si unisce anche il Capitano di Castello Alberto Simoncini. «Una chiamata che non avrei mai voluto ricevere - scrive sui social - e che è arrivata troppo in fretta. Amabile, ti porterò nel cuore per sempre. Grazie per tutti gli insegnamenti, per le nostre chiacchiere domenicali, per le telefonate e per l’amore che hai sempre avuto verso di me».

Lascia il marito Marino, i figli Andrea, Davide e Luca, i nipoti e le cognate. Il funerale sarà celebrato nel pomeriggio della giornata odierna, giovedì, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro, Marino e Leone di Murata.