San Marino, per farla parlare col marito morto le spilla 2,7 milioni: il “mago Christopher” patteggia

SAN MARINO. Quasi 3 milioni di euro spillati a un’anziana. Sedicente mago patteggia condanna per truffa. Un’anziana sammarinese, vedova da diversi anni, si è recata dal 36enne, Jeff Nicolas Friuli, più noto come “Mago Christopher”, che prometteva di metterla in contatto con il marito defunto. Dopo un primo “consulto”, trovando conforto al dolore che l’attanagliava da tempo, la donna è tornata più volte dal truffatore che, originario del Friuli, ha cominciato a avanzare richieste di natura economica, alzando ogni volta l’asticella. Un prelievo alla volta, l’anziana ha finito per svuotare il suo conto in banca, per girarlo a favore del millantatore, salvo poche migliaia di euro. Un patrimonio familiare bruciato nell’arco di quattro anni, in cambio di misteriosi e presunti cenni dall’adilà per non scrivere la parola fine ad un sentimento troncato troppo presto.

Spese da capogiro

La vicenda si è conclusa nei giorni scorsi con il patteggiamento concordato tra l’avvocato difensore, Federico Fabbri Ercolani e il procuratore del Fisco, Giorgia Ugolini che, visto anche l’incombere della prescrizione, ha accolto la proposta poi omologata dal commissario della legge, Vico Valentini. Per l’imputato, che avrebbe guai giudiziari anche nel Belpaese, causa debiti tributari, sono stati messi nero su bianco 8 mesi di prigionia, pena sospesa e sanzione da 600 euro. Stando a quanto emerso, il fantomatico professionista dell’occulto, appesa la sfera di cristallo al chiodo, si concedeva lussi di ogni genere, tra svago e corse su bolidi fiammanti. Nel suo garage, del resto, non c’era che l’imbarazzo della scelta, viste le due Ferrari e una Porsche.

