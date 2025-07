San Marino. Pedini Amati imbraccia il fucile contro lo stop alla braccata

Stop alla braccata al cinghiale, Pedini Amati alza la voce: «Scelta miope e dettata da strumentalizzazioni». Nonostante il parere contrario del governo, nei giorni scorsi l’aula consiliare ha approvato con 29 voti favorevoli e 6 “no” l’Istanza d’Arengo numero 10, promossa da cittadini che chiedevano la messa al bando della braccata al cinghiale. Un cambio di passo su cui interviene il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, più volte chiamato in causa dal 19 gennaio scorso quando durante una battuta di caccia a Domagnano, a cui partecipava, un proiettile vagante colpì, per fortuna senza danni, il vetro blindato di un’abitazione. «Le volontà del Consiglio - esordisce Pedini - si rispettano sempre perché è l’organo principe e sovrano dello Stato. Ma le ennesime strumentalizzazioni di pochi soggetti sparuti di Repubblica futura sono quanto di più basso e becero possa accadere in politica». Tra le accuse a suo carico l’aver piegato le leggi o suggerito il da farsi a dirigenti pubblici. Di qui l’invito a metterci la faccia fuori dall’aula perché «c’è un limite a tutto» anche alle menzogne. Detto questo, resta dell’avviso che depennare la braccata al cinghiale «sia una miopia di fronte ai grandi danni provocati dai troppi cinghiali concentrati in numero sproporzionato in tante aree». Per non parlare dei possibili incidenti stradali che provocano.