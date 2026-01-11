San Marino paradiso dei bebè: nuovi nati in deciso aumento (+14,5%) e lo Stato investe ancora sulla famiglia

SAN MARINO. Mentre l’Italia è alle prese con un preoccupante calo demografico San Marino va nella direzione opposta. «La Repubblica di San Marino registra un segnale incoraggiante sul fronte demografico», scrive oggi in un comunicato la Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia. «Nel 2025 infatti (dal 1° gennaio al 31 dicembre) i nuovi nati sono stati 165, rispetto ai 144 nuovi nati nello stesso periodo del 2024. Ciò determina pertanto un incremento significativo pari a +21 nuovi nati nel 2025, confermando un trend in crescita. Il presente dato risulta essere ancora più positivo se consideriamo che la fotografia della popolazione al 31 dicembre 2025 porta le nascite a 173, ove tale ultima differenza in positivo di 8 bambini è frutto di un saldo migratorio, nati quindi in paesi esteri ed entrati in territorio sammarinese entro i primi 12 mesi d’età». In pratica un aumento del 14,5% senza considerare gli 8 piccoli “migranti”.

«Il dato», aggiunge la nota emerge dalle rilevazioni preliminari svolte nei primi giorni di gennaio 2026 e si inserisce in un contesto di crescente attenzione istituzionale ai temi della natalità e a sostegno alle famiglie. La Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia accoglie con favore il dato positivo sulle nascite e ribadisce l’impegno nel proseguire con misure che possano consolidare questo andamento, valorizzando il ruolo delle famiglie, contribuendo allo sviluppo demografico e sociale del Paese. Nel corso del 2025, la Segreteria di Stato con delega alla Famiglia ha portato avanti un articolato lavoro di analisi e sensibilizzazione sul tema della denatalità dove in particolare, sono state realizzate: due relazioni dedicate al fenomeno, contenenti uno studio comparato e un’analisi sulle possibili cause della denatalità, nonché una ricognizione degli strumenti normativi e degli incentivi attualmente disponibili nel nostro territorio, con la condivisione dei dati relativi al loro utilizzo entrambe presentate nelle Commissioni Consiliari permanenti congiunte I e IV; svolti incontri specifici con le parti sociali, datoriali e associazioni private e la predisposizione di una bozza di legge che modifica e integra la Legge 14 settembre 2022 n.129 Interventi a sostegno della famiglia, la cui presentazione è prevista nel corso del 2026».

«Le principali novità introdotte dalla bozza del Progetto di Legge di cui sopra», conclude, «riguardano: l’incremento dei giorni di congedo di paternità; la possibilità di usufruire del congedo per prestatori di assistenza per i propri familiari anche se residenti in Italia; l’istituzione della figura del Caregiver familiare; l’istituzione di un punto informativo con funzioni di informazione, ascolto, accoglienza e assistenza per le famiglie in difficoltà; l’introduzione del bonus bebè e il riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera del periodo di congedo parentale. Queste sono solo alcune delle principali novità che verranno introdotte con la norma sopra descritta e che saranno oggetto di confronto in via definitiva nei prossimi giorni con la politica, le parti sociali e le parti economiche».