San Marino Outlet, sabato accensione luminarie e sconto del 50% su alcuni prodotti, via anche alla pista di ghiaccio

SAN MARINO. Attrazioni gratuite, le vie illuminate a festa e un grande spettacolo che darà il via al periodo più bello dell’anno: a San Marino Outlet sabato 14 novembre si accende la magia del Natale con l’evento “Switch on”. A dare ufficialmente il via al Natale di San Marino Outlet sarà l’accensione delle luminarie e del grande albero nella Welcome Plaza, in programma alle 16:00, accompagnata da uno spettacolo di acrobati e artisti. Il pomeriggio proseguirà con altri momenti di performance scenografiche per le vie del centro e si concluderà alle 18:00 nella Event Plaza per il gran finale con acrobati e performer impegnati nell’incantevole “Visual Show”.

Per festeggiare l’avvio del periodo natalizio ed inaugurare al meglio la stagione dei regali, sabato 14 novembre, in tutte le boutique aderenti all’iniziativa, tre articoli iconici saranno in vendita con il 50% di sconto sul prezzo outlet.

Da sabato 14 novembre fino all’Epifania, inoltre, sarà possibile pattinare sulla grande pista di ghiaccio di 200 mq, ad ingresso gratuito, nella Event Plaza, aperta tutti i giorni nei seguenti orari: fino al 20 dicembre, dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00; sabato e domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00; dal 21 dicembre al 6 gennaio dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 (esclusi 25 dicembre e 1° gennaio), il 24 e il 31 dicembre dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

A catturare l’attenzione di piccoli e grandi, dal giovedì alla domenica fino al 3 gennaio 2027, ci sarà inoltre la Casa di Babbo Natale dove, nei pomeriggi del weekend, sarà possibile “incontrare” Santa Claus in persona. Anche la Casa di Babbo Natale è ad ingresso gratuito e aprirà le sue porte ai visitatori ogni giovedì e venerdì dalle 15:00 alle 19:00 e tutti i sabati e le domeniche dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

Quest’anno San Marino Outlet sarà aperto anche il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, con orario 10:00-20:00