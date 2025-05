San Marino Outlet Experience: da ottobre 600 turisti dall’Indonesia

Aumentano gli arrivi di turisti indonesiani a San Marino Outlet Experience. Sono i frutti positivi di un accordo, siglato nel settembre scorso, con un tour operator asiatico che ha inserito la tappa sammarinese all’interno di itinerari turistici per facoltosi turisti indonesiani.

L’operazione è il risultato di un’attività volta a costruire relazioni internazionali B2B che favoriscano l’incoming di turisti ed operatori economici e si è svolta con il supporto fondamentale dell’Ambasciatore presso l’Asean e il Vietnam, Massimo Ferdinandi, a seguito di istruzioni ricevute da Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino. Da ottobre gli arrivi registrati sono stati 600 e la previsione è quella di superare il migliaio entro la fine dell’anno.

”Ritengo che si stiano raccogliendo i frutti di un meticoloso lavoro nel campo della diplomazia del turismo – le parole dell’Ambasciatore Ferdinandi -. Nel corso degli anni, non è un mistero, abbiamo incontrato centinaia di operatori del turismo indonesiani. Oggi, San Marino, non è più un puntino sconosciuto su una mappa negli uffici delle agenzie di viaggio del paese, ma una meta turistica di grande interesse. Sono convinto che, continuando i nostri sforzi sul campo, nei prossimi anni, il numero dei turisti indonesiani potrebbe essere molto più significativo di quanto già non lo sia oggi. Il successo di questa iniziativa condotta in sinergia con San Marino Outlet Experience ci insegna quanto queste attività possano essere benefiche per la crescita del nostro PIL. Ci tengo a sottolineare che questi risultati sono stati ottenuti grazie allo straordinario supporto logistico fornito dall’Ambasciatore Valle e alla sensibilità del nostro Segretario di Stato, Luca Beccari, verso le nostre iniziative”.

Gli arrivi dei gruppi indonesiani da ottobre in avanti (in media 75 turisti al mese) hanno contribuito al significativo aumento delle vendite tax free che hanno raggiunto, nell’ultimo periodo, il 17%, rispetto al 9% del primo anno di attività di San Marino Outlet Experience.