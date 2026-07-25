San Marino, Osvaldo Bevilacqua fa il testimonial contro lo spreco di acqua e devolve tutto il compenso alla protezione animali

Un gesto spontaneo, capace di legare la salvaguardia delle risorse naturali all’attenzione verso i soggetti più fragili. Nella nuova fase della campagna di comunicazione “L’acqua è preziosa. Non sprecarla” a San Marino l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici accoglie un alleato d’eccezione come Osvaldo Bevilacqua. Il popolare conduttore e autore televisivo si è prestato a titolo del tutto gratuito, spinto dalla volontà di promuovere l’uso consapevole della rete idrica e di sostenere il mondo animale. L’intero compenso a lui spettante è stato devoluto all’Apas di San Marino. La somma permetterà di finanziare un programma capillare di sterilizzazioni, prezioso per contrastare il fenomeno del randagismo e prevenire gli abbandoni.

Qui il link video allo spot.