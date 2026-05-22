San Marino, opposizioni sulle barricate per caso Bsm e associazione Ue: “Commissione d’inchiesta azzerata, il segretario Beccari si dimetta”

Dopo l’acceso dibattito consiliare sull’istituzione dei una commissione d’inchiesta sull’affare bulgaro, le forze sammarinesi di opposizione (Domani – Motus Liberi, Repubblica futura e Rete) hanno tenuto ieri una conferenza stampa congiunta per denunciare il metodo con cui la maggioranza ha imposto la propria linea, e per affrontare l’ultimo capitolo della vicenda bulgara: il veto sollevato dalla Bulgaria sull’Accordo di associazione con l’Unione europea dato per imminente sino a qualche settimana fa. Una contromossa, quella della minoranza che secondo Rf arriva «a seguito di uno strappo istituzionale gravissimo e senza precedenti negli ultimi vent’anni. La maggioranza avrebbe azzerato l’iniziativa legislativa dell’opposizione, bloccando in modo del tutto antidemocratico il progetto di legge per una commissione d’inchiesta celere e paritetica.