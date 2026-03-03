San Marino, oltre 20 venti sammarinesi bloccati per la guerra

SAN MARINO. Sono oltre 20 i sammarinesi che vogliono tornare in patria e attualmente sono bloccati a causa della guerra in Medio Oriente. «La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri di San Marino», informa una nota diffusa oggi, «sta seguendo costantemente l’evolversi della situazione nei Paesi del Golfo e lavorando, in stretto collegamento con le Autorità istituzionali dei Paesi coinvolti, con le proprie rappresentanze diplomatiche e con il Dipartimento Affari Esteri per offrire massima assistenza ai cittadini tuttora bloccati negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar, nonché a coloro che si trovano in Paesi terzi, con impossibilità di rimpatrio per scali annullati negli stessi Paesi coinvolti. Il coordinamento istituito presso il Dipartimento Affari Esteri, ad oggi, conferma richieste di rimpatrio di oltre venti sammarinesi, con i quali si è in costante collegamento, garantendo loro l’attivazione di tutte le procedure necessarie a favorire i prossimi rientri».

«Si rappresenta altresì», spiega il Dicastero agli Affari Esteri, «la scrupolosa applicazione di tutte le disposizioni emanate dai competenti organismi sovranazionali, dagli Stati coinvolti e dalle Autorità italiane per garantire sicurezza e protezione ai cittadini presenti nelle aree coinvolte. A tal fine, il Segretario di Stato Beccari, in mattinata, ha notificato all’Arabia Saudita, al Bahrein, agli Emirati Arabi Uniti, alla Giordania, al Kuwait, all’Oman e al Qatar la vicinanza della Repubblica di San Marino alle Istituzioni e alle popolazioni colpite dalle aggressioni militari, che hanno ingenerato forti tensioni e causato danni ingenti a livello economico e infrastrutturale. Tali aggressioni, non provocate e ingiustificate, colpiscono Paesi che da tempo si adoperano per una stabilizzazione dell’area mediorientale attraverso gli strumenti del dialogo e della diplomazia, minando una stabilità faticosamente costruita nel tempo».

Allo stesso tempo, Beccari ha avuto un confronto diretto con la controparte diplomatica emiratina, esprimendo piena solidarietà alle Istituzioni e al popolo degli Emirati, ponendo il prioritario interesse a un rapido rientro dei concittadini presenti e «ottenendo forti rassicurazioni sulle progressive garanzie di sicurezza adottate al proprio interno».

Questi i contatti per fornire assistenza ai sammarinesei nelle zone interessate.

 Dipartimento Affari Esteri: viaggiareinformati@esteri.sm - 0549 885400

 Centrale Operativa Interforze (attiva 24/7): 0549 88 88 88