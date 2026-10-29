San Marino, nuovo stemma della reggenza: un questionario online per i cittadini

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino sta curando uno studio per la realizzazione del nuovo stemma della Reggenza. E nel farlo sta cercando di coinvolgere il numero più ampio possibile di persone che appartengono alla comunità del Titano. L’obiettivo è infatti sviluppare la ricerca tenendo in considerazione le idee, i gusti e la percezione emersi da un questionario online disponibile fino a fine novembre. A chi partecipa, in forma anonima, vengono rivolte alcune domande generali e altre relative all’istituzione della Reggenza, proponendo immagini da valutare e quesiti, a risposta multipla e aperti. A portare avanti lo studio è l’Unità di Ricerca in Design dei Patrimoni Culturali e di Comunità dell’Ateneo sammarinese, al lavoro per ottenere una proposta coerente con i valori storici, simbolici e istituzionali della repubblica.

Il questionario rappresenta una delle diverse fasi di un percorso, già avviato, che ha visto l’Università di San Marino impegnata, tra le altre cose, nella raccolta di un’ampia serie di riferimenti fra i quali gli stemmi storicamente utilizzati e quelli oggi presenti all’interno e all’esterno degli edifici istituzionali, in documenti, opere d’arte, volumi, affreschi, monete e non solo, grazie a sopralluoghi e ricerche effettuati in ambito urbano, nonché negli archivi e nei musei della repubblica.

La compilazione online richiede circa cinque minuti questo link.