San Marino, nuovo statuto per la Banca centrale: adeguamento agli standard europei

Nel mirino della minoranza anche la modifica del segreto d’ufficio. Da qui la modifica del testo: «Se la locuzione “su proposta di Banca Centrale” genera equivoci la possiamo togliere. Con questa riforma introduciamo chiarezza: definiamo il segreto d’ufficio e specifichiamo quando non può essere opposto», chiude la questione Gatti. Caustico Fabio Righi (Domani-Motus liberi): «Qualche ritocchino qua e là e poi il grande vero intervento è quello portare a un silenzio tombale quanti entrano in contatto con un’autorità, per avere strumenti ulteriori di controllo». Nelle prossime sedute si affronteranno temi roventi come l’Accordo Ue, l’approvazione della Legge sull’Icee e la creazione di una commissione d’inchiesta su presunte responsabilità politiche o amministrative sul caso del pedofilo esploso nei mesi scorsi.