San Marino, nuovo statuto per la Banca centrale: adeguamento agli standard europei

Statuto di Banca centrale, via libera alle modifiche tra i veleni. È scontro aperto sul segreto di ufficio e i criteri di onorabilità ritenuti dalle opposizioni «troppo laschi».

Con 36 voti favorevoli e 14 “no” è stata approvata la legge in seconda lettura che cambia in alcuni punti lo statuto di Banca centrale. Da un lato maggioranza e governo difendono la necessità «di un adeguamento agli standard europei», mentre le opposizioni «denunciano il pericolo di uno sbilanciamento dei poteri a beneficio dell’istituto di via del Voltone». «Si tratta di interventi mirati – ribatte il segretario alle Finanze Marco Gatti – che servono a chiarire aspetti rimasti ambigui nella normativa vigente e ad allinearci al quadro europeo, in particolare in vista dell’Accordo di associazione». Ricapitolando «la Banca Centrale deve avere gli stessi standard che richiede ai soggetti vigilati». Il discorso non convince gli esponenti di Repubblica futura che liquidano i nuovi requisiti perché rischiano di far rimanere in carica anche chi, se candidato ex novo, risulterebbe non eleggibile.