Dal piano di estumulazioni al rinnovo contrattuale della Pubblica amministrazione. Mentre il 2026 giunge ai titoli di coda, la riflessione del segretario agli Interni Andrea Belluzzi parte dalla situazione dei cimiteri, un nodo affrontato con responsabilità. «Gli spazi si riducono - nota -: senza interventi, alcuni cimiteri non potranno garantire nuove sepolture nei prossimi anni». Non è tuttavia un’emergenza improvvisa ma un problema noto, a lungo rinviato. «Nel 2010 -ricorda - erano state introdotte norme sulla carenza di spazi e durata delle concessioni. Dopo sedici anni, le attuiamo. Con il collega al Territorio Matteo Ciacci e l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici lavoriamo agli ampliamenti di Domagnano e Fiorentino e ai nuovi ossari, necessari per estumulazioni e recupero degli spazi».

Occorre guardare oltre l’emergenza. «San Marino ha limiti fisici, urbanistici e ambientali: non possiamo ampliare i cimiteri all’infinito. Serve una visione di lungo periodo. Il tema tocca la memoria dei propri cari: ogni decisione sarà trasparente e rispettosa. Vogliamo garantire a ogni sammarinese una sepoltura nel proprio Castello e un sistema sostenibile. Non rivendichiamo di aver risolto un problema protratto per sedici anni, ma di averlo finalmente affrontato passando dalle norme alle azioni».

Riguardo alla riforma approvata nel febbraio 2026, ha eliminato l’obbligo di rinunciare alla cittadinanza d’origine per ottenere quella sammarinese per naturalizzazione. «Una scelta di civiltà per chi vive qui da decenni, lavora, cresce i figli e contribuisce alla comunità, senza scegliere tra il Paese in cui ha costruito il futuro e quello d’origine», spiega il segretario. Diventare sammarinesi non significa rinunciare alle radici: l’appartenenza nasce dalla partecipazione, dal rispetto delle istituzioni e dalla condivisione dei valori. I test su lingua italiana, storia e istituzioni favoriscono una cittadinanza consapevole. «Le sessioni hanno registrato partecipazione significativa e risultati incoraggianti. L’identità sammarinese non si indebolisce accogliendo nuovi cittadini consapevoli: si rafforza».

Quanto al rinnovo contrattuale della Pa, deve valorizzare i dipendenti e aprire una riflessione sul futuro. «Per attrarre i giovani non basta la stabilità: servono crescita professionale e modalità di lavoro più vicine alle nuove generazioni. I percorsi di carriera restano rigidi. Con i sindacati occorre confrontarsi per valorizzare studi, merito, competenze, formazione e responsabilità. Non possiamo perdere giovani qualificati che scelgono il privato perché non vedono prospettive nel pubblico. Serve una nuova classe dirigente, capace di assumere responsabilità e garantire qualità e continuità alle istituzioni». La Pa deve offrire ai giovani accesso e prospettive. «L’Accordo di Associazione con l’Unione Europea rende la sfida ancora più importante - chiude -: non possiamo affrontare le sfide di domani senza investire oggi sulle persone che dovranno guidarle».