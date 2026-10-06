San Marino, nuova sanità, il futuro prende forma: “Il cambiamento deve partire dai servizi”

«Continuare il lavoro di Mariella Mularoni è una responsabilità precisa. Con la collega scomparsa condivido una linea di pensiero chiarissima, dettata sia dalla sensibilità verso le persone sia dai principi guida stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: il sistema socio-sanitario pubblico deve rimettere il cittadino al centro dell’attenzione. Per questo portiamo le cure sul territorio con azioni concrete. Abbiamo accelerato sull’ammodernamento dei centri sanitari, l’apertura di un hospice insieme all’Associazione Oncologica Sammarinese, sull’oncoematologia attraverso il sostegno dall’ASLEM e sull’accreditamento del Servizio Trasfusionale col supporto dei donatori di sangue. Più prevenzione, servizi vicini alle famiglie e idee chiare».