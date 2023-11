San Marino, “Nott’Arte” 2023: il programma

Dal teatro all’arte figurativa, al via Nott’arte. Giunta all’edizione numero 10, la kermesse è in calendario da oggi al 12 novembre. Durante le nove edizioni, svolte dal 2008 al 2017, l’evento è stato visitato da oltre 20mila persone, con oltre 500 opere esposte e 350 artisti, consolidandosi come manifestazione artistica di San Marino. La novità? Con il progetto “Art in the city”, verrà creato all’interno del Teatro Titano ma anche in spazi aperti un luogo di esposizione che si snoda su un percorso intimo e magico che permetterà al visitatore di condividere e partecipare alla mostra rappresentata.

Dichiara il segretario Federico Pedini Amati: «Nott’Arte ha rappresentato per anni un punto di riferimento degli eventi di espressione artistica nel nostro territorio. Numerosi artisti hanno intrapreso un percorso internazionale dopo essere passati dai cartelloni e, anche quest’anno, la proposta è di primo livello. Finalmente riportiamo in vita questo evento, onorati di patrocinarlo». Previsto per oggi alle ore 21 il primo spettacolo, protagonista l’attore e comico Gianni Bardi, fondatore nel 1995 del gruppo di cabaret “Le Barnos” con cui approda alla ribalta televisiva nel 2007 in Zelig Off e in Zelig Arcimboldi, programma comico di culto della prima serata di Canale 5. Ingresso libero.